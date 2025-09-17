気象台は、午後1時41分に、大雨警報（土砂災害）を上小阿仁村に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】秋田県・上小阿仁村に発表 17日13:41時点内陸では、17日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■上小阿仁村□大雨警報【発表】・土砂災害17日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量30mm