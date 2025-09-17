ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）が現地時間16日のフィリーズ戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場。8回の第4打席に50号ソロを放った。2点を追う8回裏の第4打席、フィリーズの右腕・ロバートソンが投じた145キロのカットボールを振り抜くと、飛距離131.1メートルの放物線が右中間スタンドに着弾。2年連続で50本塁打を放つ快挙を達成した。過去に2年連続50本塁打以上をマークしたのはベーブ・ルース、マーク・マグ