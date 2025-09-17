50本塁打＆50奪三振を達成【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間16日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地でのフィリーズ戦に「1番・投手兼指名打者」で出場し、2点を追う8回先頭の第4打席で3試合ぶりとなる50号を放った。2年連続での50号はMLB史上23年ぶり6人目の快挙。この日、投げては5回無失点の好投で「50本塁打＆50奪三振」を達成した。4-6の8回無死、ロバートソンの2球目を捉