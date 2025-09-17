映画『ハリー・ポッター』シリーズと「Afternoon Tea LIVING」がコラボレーションしたアイテムが、9月29日（月）から「アフタヌーンティー」公式オンラインストアで先行販売、10月1日（水）から全国の「アフタヌーンティー・リビング」店舗で発売される。【写真】大人っぽくて落ち着いたデザインが心をくすぐる『ハリポタ』×「Afternoon Tea LIVING」コラボアイテム一覧■人気コラボ再来！2024年3月に初めてコラボレーショ