「1番・投手兼指名打者」でフィリーズ戦に先発出場【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間17日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地でのフィリーズ戦に「1番・投手兼指名打者」で出場し、2点を追う8回先頭の第4打席で3試合ぶりとなる50号を放ち、1点差に迫った。2年連続での50号はMLB史上23年ぶり6人目の快挙。チーム151試合目での大台到達は自己最速となった。沈黙の本拠地が喝采に包