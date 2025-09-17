日本航空は、国際線に乗務予定だった機長が社内規定に反して滞在先のホテルで飲酒したことで、あわせて3便が遅れ、国土交通省から厳重注意を受けていた問題で、17日、役員の処分を発表しました。鳥取三津子社長が2か月間、月額報酬の30％減額、安全についての最高責任者「安全統括管理者」の中川由起夫常務とパイロットが所属する運航本部の責任者・南正樹運航本部長はそれぞれ1か月間、月額報酬の20％減額の処分としています。ま