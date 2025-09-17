鳥取県の平井知事は１６日の県議会代表質問で、世界各国で広がっている排外主義的な動きについて「民主主義や地方自治の根本が、失われようとしているのではないか」と懸念を表明した。米国や欧州で台頭している自国第一主義について「国境を越えて、つながっているとみている」と分析。国内では、農漁業や介護などの分野で外国人材が活動している現状を踏まえ、「外国人労働者排除のようなことが起きれば、日本は回らなくなる