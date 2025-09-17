「ドジャース−フィリーズ」（１６日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は八回の第４打席で右翼ポール際へ５０号ソロを放った。先頭で巡ってきた打席。右腕・ロバートソンとの対戦になり、初球のフォーシームを見極めた。２球目の内角カットをきれいに振り抜くと、打球は右翼席に飛び込んだ。史上６人目となる２年連続の５０本塁打を達成した。ＮＨＫＢＳで解説を務めた伊東勤氏も「決してやさしいボールではなかっ