俳優大東駿介（39）が17日、東京・NHK放送センターで、主演ドラマ「ドラマ10『シバのおきて〜われら犬バカ編集部〜』」の完成試写会に登場した。パチンコ雑誌の編集長を外された男が、突如として思いついた柴犬専門雑誌を作る物語。ドタバタの企画立ち上げを見つめる柴犬とともに働く中で、人間の病んだ心がほぐれていく様子を描く。大東は雑誌の編集長、相楽俊一を演じた。この日は、福助役を演じた柴犬ののこちゃんのリードを持