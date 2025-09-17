福岡出身で、九州を拠点に活動するタレント中村豪志（30）が、17日までにSNSを更新。一般女性と結婚し、夫人が来年2月に出産予定であると報告した。中村はインスタグラムに相手とのツーショット写真をアップ。「この度、私中村豪志は、一般の方と結婚しましたこと、ならびに、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と伝えた。そして「これからも応援してくださる皆様や、関係者の皆様、そして、支えてくれる家族