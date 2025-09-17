◆第７３回神戸新聞杯・Ｇ２（９月２１日、阪神競馬場・芝２４００メートル、３着までに菊花賞・Ｇ１の優先出走権）追い切り＝９月１７日、美浦トレセンメンバー唯一の関東馬パッションリッチ（牡３歳、美浦・久保田貴士厩舎、父ドゥラメンテ）が、菊花賞の出走権をつかみにいく。Ｗコースで大きく先行したシェットランド（５歳３勝クラス）とサトノエスケープ（２歳未勝利）を相手に４コーナーで内から並びかけると、最後まで