サッカーの元イングランド代表ＭＦデービッド・ベッカム氏が新たな事業に乗り出している。ベッカム氏は自身のインスタグラムに、小売大手「ターゲット」で発売開始となったハチミツからできた新商品「ビーアップ」ハニースナックが並ぶ写真とともにポーズを決める写真を投稿した。英国メディア「サン」によると、もともとベッカム氏は養蜂に強い興味を持ち、英国・コッツウォルズの豪華な邸宅で養蜂に乗り出している。自分