「SONGS BE:FIRST」トーク収録の模様 「SONGS BE:FIRST」が、9月25日午後10時からNHK総合で放送される。【写真】「SONGS BE:FIRST」収録の模様今年のNコン、NHK全国学校音楽コンクール・中学校の部 課題曲 「空」を歌う BE:FIRST が『SONGS』に初出演。メンバーが奈良県内の合唱部をサプライズ訪問、全国コンクールを目指す中学生たちの一風変わったハードな練習に挑むとともに、合唱にかける熱い思いを取材する。