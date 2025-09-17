須坂市の郵便局で17日、強盗事件やSNS型投資詐欺の被害を防ぐための訓練が行われました。須坂市の須坂郵便局で行われた訓練。郵便局員や須坂警察署の署員など37人が参加しました。訓練は窓口に刃物を持った犯人が局員を脅し現金を要求する想定で行われ犯人の特徴をメモしたり110番通報をする手順を確認しました。また増加しているSNS型投資詐欺の被害を防ぐため多額の現金を下ろしに来た高齢者に声をかける訓練も行いました。須坂