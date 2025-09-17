秋田朝日放送 １６日午後、秋田・大館市比内町で住宅など７軒が全焼する火事がありました。けがをした人はいません。 警察と消防によりますと、１６日午後３時すぎ、大館市比内町大葛で「小屋から煙が出ている」と近くに住む人から消防に通報がありました。 火は通報からおよそ９時間後に消し止められましたが、火元の木造一部２階建ての住宅１軒や付近の住宅１軒などあわせて７軒が全焼しました。 警察によりますと、出