秋田朝日放送 １７日の秋田県内は能代市で１時間の雨の量が観測史上１位となるなど大雨となったところがあります。秋田地方気象台は夕方にかけて土砂災害に警戒するよう呼びかけています。 気象庁は、能代市付近で１７日午前４時４０分までの１時間におよそ１００ｍｍの猛烈な雨が降ったとみられるとして「記録的短時間大雨情報」を発表しました。アメダスの観測では能代市では１７日午前５時前までの１時間に観測史上最大