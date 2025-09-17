下半身のコンディション不良で2軍調整を続けてきたヤクルト・高橋奎二が、18日の巨人戦（神宮）に先発する。7月5日の中日戦以来、約2カ月半ぶりの1軍マウンド。「めっちゃ緊張している。1軍に戻りたいという思いでずっとやっていた。チャンスを最後にもらったので結果を残したい」と力を込めた。プロ10年目の今季はわずか2勝。白星を挙げれば6月8日のソフトバンク戦以来となる。残り少ない試合で左腕が懸命のアピールを目