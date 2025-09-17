昨シーズン、ロサンゼルス・ドジャースをワールドチャンピオンに導いた名将デーブ・ロバーツ監督への「ABEMA」独占のインタビュー企画『おはようロバーツ』。9月15日（月）放送の同企画では、ロバーツ監督が山本由伸選手の成長や今後の課題について語る場面があった。©AbemaTV,Inc.【写真】山本由伸選手の“勝負強さ”を高く評価するロバーツ監督「山本はまるで…」8月25日のパドレス戦で勝利を呼び込んだ山本選手の姿勢につ