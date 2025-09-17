Pacificaが、新曲「Just No Fun」を配信リリース。あわせてMVが公開された。 （関連：【映像あり】Pacifica、自己破壊的な心の揺らぎを表現した新曲「Just No Fun」MV） 本楽曲は、混乱やドラマに惹かれてしまい、本当は自分にとって正しくない選択をしてしまう心情を描いたものに。少しユーモラスで軽快な雰囲気を持ちながらも、自分が自己破壊的になっていることに気づきつつ、まだそれを変える準備ができてい