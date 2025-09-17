両毛システムズが後場上げ幅を拡大している。午後１時ごろ、９月中間期の連結業績予想について、売上高を９０億円から１００億円（前年同期比１７．９％増）へ、営業利益を６億５０００万円から１０億円（同５７．５％増）へ、純利益を４億１０００万円から６億６０００万円（同７６．５％増）へ上方修正したことが好感されている。顧客の情報化投資を受けて、全ての製品・サービス分野で受注状況及び案件遂行が順調に推移