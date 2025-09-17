シャノンは３日ぶりに反発している。この日、マーケティング支援システム「ＳＨＡＮＯＮＭＡＲＫＥＴＩＮＧＰＬＡＴＦＯＲＭ」（ＳＭＰ）が立花エレテックに採用されたと発表しており、好材料視されている。ＤＸ戦略の一環として、顧客との接点の創出・強化を目的に採用されたとしている。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS