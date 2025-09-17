レカムが急反発している。１６日の取引終了後、シンガポールで開催される東南アジア最大規模のデータセンター（ＤＣ）関連の展示会において、同社のシンガポール子会社ＴａｋｎｅｔＳｙｓｔｅｍｓが米スーパー・マイクロ・コンピューター＜SMCI＞のブースに参加すると発表。これを材料視した買いが入った。 展示会「ＤａｔａＣｅｎｔｒｅＷｏｒｌｄ２０２５