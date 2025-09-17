広島テレビの公式SNSにて、9月23日放送の特別番組『Snow Man 阿部亮平の学校では教えてくれない！みんなの防災教室6』の場面写真とオフショットが公開された。 【画像】“耳付きカチューシャ”をつけた阿部亮平／もぐもぐ＆真剣に“箸上げ”する姿／尾道の街並みを背景に笑顔で手を広げる姿 同番組は、いつどこで起きるかわからない自然災害から命を守る行動をとるための知識・意識が身につく教養バラエティー番組。