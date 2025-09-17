アメリカ軍岩国基地の空母艦載機によるFCLP=陸上模擬着艦訓練が始まったとみられます。訓練は、激しい騒音ともなうことから地元では強く反発しています。アメリカ軍岩国基地ではきょう午後1時半ごろから空母艦載機のF-35Cが離陸。着地して、すぐに飛び立つタッチアンドゴーを繰り返しました。FCLPは空母艦載機のパイロットが着艦資格を取得するため行われるもので激しい騒音を伴うため通常、東京の離島＝硫黄島で行われます