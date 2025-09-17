東京ディズニーランドと東京ディズニーシーは、きょう17日から10月31日の期間、スペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン」を開催。また東京ディズニーシーでは9月17日から11月2日までの期間、ディズニー＆ピクサー映画『リメンバー・ミー』をテーマとした「ラソス・デ・ラ・ファミリア」を初開催する。【写真】2025年“秋ディズニー”パレードや新グッズなど続々東京ディズニーランドでは、今年もディズニーの悪役である