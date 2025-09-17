アメリカが日本からの自動車への関税を15%に引き下げたことについて、自動車業界のトップは「影響は決して小さくない」として、政府に継続的な支援を求めました。アメリカのトランプ政権はきのう、日本からの自動車と自動車部品への関税を27.5%から15%に引き下げました。こうしたなか、自動車業界のトップは赤澤経済再生担当大臣と面会し、次のように話しました。日本自動車工業会片山正則 会長「日本の自動車産業への壊滅