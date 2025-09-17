きょう正午すぎ、神奈川県相模原市の小学校で、運動会の練習をしていた女子児童4人が体調不良を訴え、熱中症の疑いで病院に救急搬送されました。消防などによりますと、きょう正午すぎ、相模原市緑区の内郷小学校の教諭から「外で活動していたら、4人が熱中症の疑いがある」と119番通報がありました。小学6年の女子児童4人が寒気や吐き気などを訴えていて、全員が熱中症の疑いで病院に運ばれましたが、意識はあるということです。