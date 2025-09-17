タレントのつちやかおり（61）が、元夫の布川敏和（60）や孫と敬老の日を過ごす様子を披露した。【映像】“総勢10人”の家族集合写真2014年に布川と離婚したつちや。離婚後も、布川と一緒に孫の七五三を祝福する姿などをInstagramで発信してきた。2025年5月には「久しぶりのファミリー大集合。みんなの笑顔の花がいっぱい咲きました」と、布川、3人の子どもたちの家族、総勢10人が集まり孫の誕生日をお祝いする様子をアップ。