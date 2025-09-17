2025年9月16日、二宮和也が自身初となるファンクラブイベント＜OFFICE NINO HOLDINGS FANMEETING 2025 “Show Case”＞の北海道公演を札幌文化芸術劇場 hitaruにて開催した。本イベントは9月から10月にかけて全国5都市をまわる二宮初のファンクラブイベントで、北海道公演は3都市目にあたる。以下、同公演のオフィシャルライブレポートをお届けする。開演の定刻を迎える直前、客席から自然発生的に“にのコール”が起こる。やがて