NHK『SONGS BE:FIRST』が9月25日に放送される。◆番組写真番組ではNコン NHK全国学校音楽コンクールを特集。BE:FIRSTはNHK全国学校音楽コンクール・中学校の部 課題曲 「空」を歌っており、今回『SONGS』に初出演する。メンバーは奈良県内の合唱部をサプライズ訪問。全国コンクールを目指す中学生たちの一風変わったハードな練習に挑むとともに、合唱にかける熱い思いを取材する。思わず大泉洋が思い出の合唱曲をスタジオで熱唱す