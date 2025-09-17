10月8日スタートのドラマ『推しが上司になりまして フルスロットル』（テレビ東京系／毎週水曜24時30分）の主題歌が、主演の鈴木愛理が歌う「一生☆キミ推し」に決定。併せて、前作に引き続き、高野洸、ゆりやんレトリィバァ、オーイシマサヨシ、末吉9太郎が出演することが発表されたほか、第1話の場面写真も解禁された。【写真】イケメンすぎる！新・推し上司に八木勇征『推しが上司になりまして フルスロットル』第1話場面