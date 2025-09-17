◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）１週前追い切り＝９月１７日、栗東トレセン函館スプリントＳ、ＣＢＣ賞で連続２着と充実ぶりが光るジューンブレア（牝４歳、栗東・武英智厩舎、父アメリカンファラオ）は高倉稜騎手（レースは武豊騎手）を背に坂路を単走。リズムの良いフットワークで軽快に脚を伸ばし、５４秒９―１２秒４をマークした。武英調教師は「（全体時計は）気持ち１、