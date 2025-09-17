2人組YouTuberの「おるたなChannel」が2025年9月15日に動画を投稿し、8年間拠点としていた「おるたなハウス」の家賃が5万円値上げすることが突然通知されたと明かした。「出てってほしいから値上げ...」動画では、メンバーのないとさんと渋谷ジャパンさんが揃って出演。「本当に一大事。緊急で撮っております」と言いつつ、「もしかしたら多分同じ状況になってる人たちも多いと思うんで、参考になればな」と明かした。ないとさんに