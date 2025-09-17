◆米大リーグドジャース―フィリーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、本拠地・フィリーズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発出場。３試合ぶりの５０号を放ち、史上６人目の２年連続５０本塁打を達成した。大谷は投手としてこの日の初回に５０奪三振に到達しており、史上初の５０奪三振＆５０本塁打の二刀流「５０―５０」も成し遂げ