◆第７３回神戸新聞杯・Ｇ２（９月２１日、阪神競馬場・芝２４００メートル、３着までに菊花賞・Ｇ１の優先出走権）追い切り＝１７日、栗東トレセン日本ダービー３着馬のショウヘイ（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父サートゥルナーリア）はポリトラックで単走。伸びやかな動きで駆け抜け、直線ではシャープに脚を伸ばした。友道調教師は「やっぱり動きはいいですね。しまいを伸ばしたけど、最後の反応も良かったです」と納得の表