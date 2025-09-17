今回は友人Aの体験談をご紹介します。幼稚園に通う娘。人見知りで泣き虫な印象が強く、心配をしていたAでしたが──。 引っ込み思案で泣き虫な娘 娘は引っ込み思案で泣き虫である、という思い込みが、私の中に強く残っていたのかもしれません。しかし、娘は私の知らないところで、ちゃんと成長していたのです。後日、同級生のママ友にも「Nちゃんってしっかりしてるよね」と言われ、あらためてその事実を実感しました。