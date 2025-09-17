県内は高気圧に覆われ晴れ気温が上昇しています。今夜遅くにかけて大気の状態が非常に不安定となる見込みで落雷や激しい突風、急な強い雨に注意が必要です。17日の県内は高温が予想され、午前11時時点の気温は、松本で33.1度と県内13地点で30度を超える暑さとなっています。日中の予想最高気温は、松本で35度、長野と飯田で34度などとなっていて、長野地方気象台は、水分をこまめに補給するなど熱中症には十分な対策をとるよう呼び