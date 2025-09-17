ダイショーは2025年秋冬新製品として食品（グロサリー）売場向けのしゃぶしゃぶ用調味料3品を9月1日から発売している。つけだれ2品とスープ1品を提案する。同社は今回、火鍋とトムヤムクンをヒントに新しいしゃぶしゃぶのつけだれを開発。「麻辣火鍋風しゃぶしゃぶつけだれ」「トムヤムクン風しゃぶしゃぶつけだれ」を新発売した＝写真。アジア料理やエスニック料理を好む20〜40代をメーンターゲットに提案する。「麻辣火鍋風しゃ