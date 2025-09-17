カボチャの大きさを競う「第３９回日本一どでカボチャ大会」が１４日、香川県土庄町内で開かれ、千葉県山武市の鈴木貞一さん（８１）が４９４．２キロ（胴回り３．９６メートル）でトップとなり、昨年に続き２度目の優勝を果たした。県内外の３７人が出品した。鈴木さんは廃材を利用して作った大型扇風機で風を送るなど暑さ対策を強化。妻の政枝さん（７８）も水やりや草取りなどを担い、二人三脚で育てたという。鈴木さんは