東急電鉄は、目黒線などで運行している3000系をリニューアルし、10月2日から運行を開始する。3000系は、目黒線と東京メトロ南北線・都営三田線との相互直通運転に向けて1999年4月に登場した車両。導入から20年以上が経過していることから、8両編成13本の計104両を対象にリフレッシュ工事を実施する。新たな外観デザインは社内公募で選定し、2020系シリーズの車両デザインを手がけた丹青社が監修。2020系シリーズと同様、コンセプト