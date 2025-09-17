フィリピン付近に２つの熱帯低気圧（ａとｂ）が発生しました。いずれも１８日には台風に発達する可能性があり、気象庁は２つの「台風のたまご」の今後の進路予想をはじめています。◆熱帯低気圧ａ気象庁によりますと、１７日午前９時、熱帯低気圧の中心はルソン島に位置し、西北西へ時速１５キロメートルで進んでいます。中心気圧は１００６ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルとなって