親と同居していた時期に毎月5万円を生活費として渡していたところ、結婚を機に親から「貯めておいた」として300万円をもらった。このようなケースで「贈与税がかかるのではないか？」と不安に思う人は少なくありません。 本記事では、生活費の性質や結婚時の資金援助がどのように扱われるのか解説します。 贈与税の仕組みと基礎控除 贈与税は親や親族などからお金や財産をもらったときにかかる税金です。原則