◆ロサンゼルス・ドジャースーフィラデルフィア・フィリーズ16日（日本時間17日午前11時10分試合開始、ドジャースタジアム）メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは16日（日本時間17日）、ホームでフィリーズと対戦し、大谷翔平選手（31）は「1番投手・1番DH」で先発出場。大谷選手は、8回にホームランを放ち、史上6人目の2年連続50号を達成した。ナ・リーグ本塁打王争いは、15日の試合で53号ホームランを放ったフィリーズのシュワ