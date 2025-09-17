¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥Õ¥©¡¼¥ê¥ó¥é¥Ö¤Î¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡Ê41¡Ë¤¬¡¢16ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤È¤ª¤·¤ó¤ê¸¦µæ½ê¡×¡Ê²ÐÍË¸á¸å11»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£±ïºî¤ê¤Î¶Ë°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤Ï¼«¿È¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê¿ÍÉÕ¤­¹ç¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤â¥°¥¤¥°¥¤ÇÉ¤Î¿Í´Ö¤À¤±¤É¡¢¥°¥¤¥°¥¤ÇÉ¤Î¿Í¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¥°¥¤¥°¥¤¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤Í¡×¤ÈÎÉ¤¤ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥°¥¤¥°¥¤¤ÎÊý¤¬¡¢1Ç¯´Ö¿²¤«¤»¤Æ¤¿¤ä¤Ä¡¢¥°¥¤¥°¥¤¤Î1Êâ¤Ç¤¤¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¹¤´¤¤¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤½¤¦¤¤