【モデルプレス＝2025/09/17】フリーアナウンサーでタレントの沖田愛加が17日、自身のInstagramを更新。妹と東京ディズニーランドを訪れた際の写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】沖田愛加アナ、妹顔出しの密着ショット◆沖田愛加アナ、美人妹とのディズニーショット公開沖田は「my sis」とつづり、妹とともに「弾丸ディズニー」を楽しんだことを報告。カチューシャをつけた妹との密着ツーショットを複数枚公開している。「