俳優曽田陵介（27）が読売テレビ・日本テレビ系連続ドラマ「推しの殺人」（木曜午後11時59分、10月2日開始）に出演することが分かった。場面写真も17日、公開された。田辺桃子、横田真悠、林芽亜里のトリプル主演作で、3人演じる地下アイドルが殺人事件への関与などをきっかけに人生が揺れ動いていくスリリングサスペンスとなっている。曽田は未解決連続殺人事件を捜査する刑事役。「原作を読ませていただいて、アイドル3人のそれ