ガールズグループ少女時代のメンバー、ユリが自分の世界にファンを招待する。【写真】ユリ、美しすぎる大胆スイムウェアユリは、来る11月1日のタイ・バンコクを皮切りに、ベトナム・ホーチミン、台湾・台北と今後公開される都市までアジア全域で本格的な3度目のファンミーティングツアー「YURIVERSE」を開催し、ファンから熱い反応を引き出している。「YURIVERSE」は、ユリならではの宇宙のなかでファンと1つになりたい気持ちを込