大谷翔平が今季13度目の先発登板で5回無安打無失点【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間17日・ロサンゼルス）まさかの結末に悲鳴を上げるファンが続出した。ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地のフィリーズ戦に「1番・投手兼指名打者」で投打同時出場。5回まで無安打無失点も6回からマウンドをロブレスキーに託した。しかし、マーシュに本塁打に浴びて逆転を許すと「ドジャースやばすぎ」「大谷降板