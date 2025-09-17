8月に新曲「DANGER」を配信リリースしたMAZZELから、ダンスにひときわ個性が光る、RANさんとTAKUTOさんが登場！ “素を磨く”特集に合わせ、おふたりやグループとしての“らしさ”をたっぷり語っていただきました。【RAN】行動して後悔した方がいいと思えるようになりました激しいダンスをしていると体を壊しやすいと聞いて、食事を見直してエネルギーをしっかり確保するようにしています。それが素を磨くことにつながるかなって。