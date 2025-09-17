最近、筆者がハマっている濃縮果汁飲料「フルーツプレッソ」。水や炭酸で割るだけでも十分おいしいのですが、「もっと楽しめる飲み方ってないかな？」と紅茶の先生をしている弟に相談。すると、紅茶や緑茶と組み合わせるアレンジをいくつか教えてもらいました。実際に試したところ、ほんとに驚くほど絶品ドリンクに。レシピをご紹介します。飲んでみたレビューはこちら：“超”濃厚果汁希釈飲料｢Fruits Presso｣を飲んでみたhttps:/